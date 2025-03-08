شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التمثيل التجارى يوقع بروتوكولا لتعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كلا من الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وأحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ووزير السياحة السابق بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بهدف التنسيق حول عدد من الأنشطة التي ستخدم المجتمع التصديري المصري وتعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، وذلك بحضور الوزير المفوض أحمد شوقى مديرالمكتب الفنى والوزير المفوض طارق الكدن مدير شئون السلك التجاري بالتمثيل التجاري، ولفيف متميز من قيادات البنك .

ويشمل البروتوكول قيام التمثيل التجاري بالترويج لبنك مصر بالخارج كأحد أهم البنوك الحكومية داخل مصر لتقديم كافة الخدمات البنكية للمستثمرين الأجانب بما يعزز من دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما سيشجع البروتوكول طرفيه على التعاون المشترك حول الفعاليات التي من شأنها تعزيز نفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والترويج للخدمات المختلفة التي يتيحها البنك لأبناء الجالية المصرية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تمثيل تجاري بما يعزز من معدلات الشمول المالي للدولة وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى معاونة المستثمرين المصريين بالخارج في التعرف على الفرص المتعلقة بالاستثمار في مصر وذلك للاستفادة من دور التمثيل التجاري في تعريف أبناء الجالية المصرية بالخارج بفرص وحوافز الاستثمار المختلفة في مصر.

ومن جانبه، أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى أن هذا البروتوكول يأتي إيمانا بالدور الهام الذي يلعبه التمثيل التجاري لخدمة المجتمع التصديري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة مع استهداف الدولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، هذا ويعكس هذا التعاون حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم التنمية المستدامة. كما التقى رئيس التمثيل التجارى عقب التوقيع مع هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة لتبادل وجهات النظر فى أوجه التعاون المختلفة خاصة فى ظل الأوضاع والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية والتى ستؤثرعلى كافة دول العالم ومن بينها مصر.