شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار، اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم السبت فى منتصف التعاملات كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



