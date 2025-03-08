الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم السبت في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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