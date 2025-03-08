شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 مارس 2025، بعد أن تراجع سعر الذهب أمس بحوالي 15 جنيها إلي مستوى 4,120 جنيهاً للجرام من عيار 21، حيث يعتبر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تراجع سعر الذهب العالمي قرب 2915 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة:

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.



السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب، لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، والتصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يُتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.

أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.