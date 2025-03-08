شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعرالجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات السبت 8- 3-2025 فى البنك المركزي 64.92 جنيه للشراء و65.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.25 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى 64.92 جنيه للشراء. 65.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى 65.25 جنيه للشراء. 65.58 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر 65.21 جنيه للشراء. 65.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية 65.29 جنيه للشراء. 65.62 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى 64.62 جنيه للشراء. 65.19 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة 63.53 جنيه للشراء. 63.87 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 65.25 جنيه للشراء. 65.66 جنيه للبيع.



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