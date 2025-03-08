المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 44 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.1362 روبلا.

وفي الوقت ذاته رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 26 كوبيكًا ليبلغ 96.8609 روبلا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك ليصل إلى 12.2387 روبلا.

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