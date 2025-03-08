الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لأخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه  للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت  ، بالبنك الأهلى المصرى الى  50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع  وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم السبت  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements