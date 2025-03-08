شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ35.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 08 مارس 2025 10:00 ص
استقرت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به.
ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 35.250 دينار
عيار 22 سجل 32.325 دينار
عيار 21 سجل 30.850 دينار
عيار 18 سجل 26.450 دينار
عيار 14 سجل 20.575 دينار
عيار 12 سجل 17.625 دينار
الاونصة 1096.550 دينار
الجنيه الذهب 246.775 دينار
الأونصة بالدولار 2916.35 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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