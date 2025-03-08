شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ35.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.250 دينار

عيار 22 سجل 32.325 دينار

عيار 21 سجل 30.850 دينار

عيار 18 سجل 26.450 دينار

عيار 14 سجل 20.575 دينار

عيار 12 سجل 17.625 دينار

الاونصة 1096.550 دينار

الجنيه الذهب 246.775 دينار

الأونصة بالدولار 2916.35 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.