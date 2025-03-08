شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 8-3-2025، فى البنك المركزي 64.92 جنيه للشراء، و 65.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.25 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
64.92 جنيه للشراء.
65.12 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.58 جنيه للبيع.
65.21 جنيه للشراء.
65.48 جنيه للبيع
65.29 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.62 جنيه للبيع.
64.62 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.19 جنيه للبيع
63.53 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.87 جنيه للبيع
65.25 جنيه للشراء.
65.66 جنيه للبيع.
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