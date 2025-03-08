شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.