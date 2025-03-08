شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: بدء تطبيق ما قبل تجارب تشغيل مخزن الوقود بالضبعة فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة حاليا فى مرحلة الإنشاءات الكبرى، كاشفاً أنه قريبا جدا سيتم الانتقال من مرحلة الانشاءات إلى مرحلة التعامل مع الوقود النووى الذي سيستخدم بالمفاعلات النووية الأربعة بمحطة الضبعة.

وأضاف دويدار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جارى انشاء مخزن الوقود النووي على أرض الضبعة ، لافتا إلى أنه وفقا للجدول الزمنى سيتم البدء فى التطبيقات الخاصة بمرحلة ما قبل تجارب التشغيل فى يونيو 2027 تمهيدا لتشغيلها بالكامل نهاية نفس العام.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت أنه ، تم الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة فقد شهد يوم الثلاثاء 4 مارس من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام والمصمم العام للمشروع وبإشراف من قبل المهندسين والمختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويعد وعاء الاحتواء الداخلي هيكل أسطواني، سيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية، هذا ويتكون المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، والتي تم تصنيعها في منشأة التصنيع والإنتاج بموقع الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 متر، وبارتفاع يبلغ 14 متر ويتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 90 طنًا.