شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة في ثاني أسبوع برمضان أبرزها النظر في حل أو استمرار شركة أجواء والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 7 أحداث جوهرية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، أبرزها عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومستشفى النزهة الدولي، ونظر المحكمة قضيتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب، والأهرام للطباعة والتغليف.

يبدأ الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، للنظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة، والقرارات التي تمت مجلس الإدارة خلال عام 2024.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، للتصديق على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025 فيما زاد على ألف جنيه، ونموذج تقرير الحوكمة.

كما تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، للنظر في حل أو استمرار الشركة، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة، ومحو وشطب السجل التجاري رقم 17981 استثمار القاهرة، وتعيين مراقب حسابات تطبيقًا لحكم المادة (206) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

وفي اليوم التالي تنظر المحكمة، الدعوى القضائية المقامة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في يوليو الماضي، وكان المساهم حسام الدين عبدالغني والمجموعة المرتبطة به، رفع دعوى قضائية ضد الشركة رقم 41 لسنة 18 ق، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، إذ يساهم فيها المال العام بنسبة 20% تقريبًا.

ويوم الإثنين 10 مارس، تصدر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الحكم في الدعوى الرقمية 78 لسنة 16 ق، المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف، ضد مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة والمتمثل في ورثة أحمد كمال محمد العليمي، وشاهيناز محمد سالم، وياسر حسن درويش، ونجوان مجمد سامي.

ويوم الأربعاء 12 مارس، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، للنظر في إضافة فرع للشركة بمدينة طنطا، والموافقة على التصديق على محاضر مجلس الإدارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2024، والنظر في إبرام عقود المعاوضة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، لمناقشة تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واقتراح توزيع الأرباح عن عام 2024.

فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه وذلك عن طريق الأرباح المرحلة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.