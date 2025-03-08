شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8 مارس 2025.. تطورات الأسواق في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب، تطورات سعر الذهب في مصر، عقب حدوث حالة من التذبذب في سعر الذهب اليوم السبت 8 مارس 2025، بين مستويات 4120 إلى 4130 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- صعوداً وهبوطا مع تذبذب البورصة العالمية للذهب .

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة

- عيار 24 يسجل 4720 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4130 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3540 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2753.25 جنيهاً.

- الجنيه الذهب يسجل 33040 جنيهاً.



سعر الذهب العالمي

الجدير بالذكر أن تداولات الذهب ظلت منحصرة تحت المستوى 2930 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع ليمثل مستوى دعم حالياً للسعر واختراقه يدفع الذهب إلى منطقة 2950 – 2960 دولار للأونصة.

بالرغم من هذا التذبذب فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.2% مقترباً أكثر من القمة التاريخية التي سجلها الذهب عند 2956 دولار للأونصة.

تذبذب أسعار الذهب هذا الأسبوع يدل أن الأسواق تنتظر محفزات جديدة بشأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل فيما يتعلق بالحرب التجارية، حيث لا تزال التوقعات متفائلة بالنسبة للذهب.

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضت هذا الأسبوع على معظم السلع من كندا والمكسيك، وهو أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف التضخم وتباطؤ النمو.

ساعد عدم اليقين الناتج من سياسات الرئيس الأمريكي ترامب على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى ضعف مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 4 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية متجهًا إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2022، مما يقدم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.