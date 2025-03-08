شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 في السعودية.. عيار21 بـ312.5 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 08 مارس 2025 04:00 ص
تشهد أسعار الذهب في السعودية، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.سعر الذهب اليوم في السعودية
عيار 24 سجل 350.25 درهم
عيار 22 سجل 326.00 درهم
عيار 21 سجل 312.50 درهم
عيار 18 سجل 267.75 درهم
عيار 14 سجل 207.00 درهم
عيار 12 سجل 177.50 درهم
الاونصة 10894 درهم
الجنيه الذهب 2500 درهم
الأونصة بالدولار 2919.79 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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