تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات في البنوك الرئيسية ، وينشر الخليج 365 سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه المصري ، وفقا لآخر تحديث حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع.

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محمد يوسف

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