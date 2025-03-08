شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 64ر222 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 72ر42801 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 68ر31 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 20ر5770 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر126 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 22ر18196 نقطة.