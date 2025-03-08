الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

0 نشر
د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

  • بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 1/2
  • بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 64ر222 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 72ر42801 نقطة.
مؤشرات الأسهم العالمية - وكالات

الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 68ر31 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 20ر5770 نقطة.
أداء أسواق الأسهم الأمريكية - مشاع إبداعي

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر126 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 22ر18196 نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا