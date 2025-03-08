أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 8-3-2025

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

محمد يوسف

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