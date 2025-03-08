شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود قائمة سلع تراجعت وارداتها ديسمبر الماضى 23.6% والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2023.

وجاء على رأس القائمة واردات مصر من منتجات البترول والتي انخفضت بنسبة بلغت 23.6%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة بلغت 12.9%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 22.3٪، وأخيرا واردات القمح والتي تراجعت بنسبة بلغت 14.9%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.15 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.67 مليار دولار لنفس الشهر من العـام السابق له بنسبـة ارتفاع بلغت 13٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات المصرية بنسبة 9.6٪، حيث بلغت 3.96 مليار دولار خلال شهـر ديسمبر الماضي، مقابـل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صـادرات بعض السـلع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 128.5٪، وفواكه طازجه بنسبة 23.4٪، ثم ملابس جاهزة بنسبة 17.6%، وأخيراً عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 37.1٪.

وفي المقابل انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا اسمــدة بنسبة 47.6%، والبترول الخام بنسبة 66.2%، وبقول جافه بنسبة 3.5٪، وأخيراً أثاث بنسبة 6٪.