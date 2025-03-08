شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8- 3- 2025 يسجل 50.73 جنيه للبيع فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم السبت 8-3-2025، فى البنك المركزي 50.64 جنيه للشراء ،و 50.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.



50.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.



50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.



50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.



50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

50.71 جنيه للشراء.

50.81 جنيه للبيع.