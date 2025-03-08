شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: انخفاض أعداد وسطاء التأمين فى مصر لأقل من 14 ألف وسيط بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن استقرار عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 40 شركة بنهاية ديسمبر عام 2024، فيما بلغت عدد جمعيات التأمين التعاوني جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، بنهاية ديسمبر 2024.

فيما تراجعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية ديسمبر عام 2024، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 96 وسيطا، وانخفض عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14345 وسيطا بنهاية ديسمبر 2023 إلى 13932 وسيطا بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 29 خبيرًا إلى 32 خبيرًا، وانخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 311 خبيرا إلى 303 خبراء بنهاية ديسمبر 2024.

كما تراجع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء في ديسمبر عام 2023 إلى 9 خبراء في ديسمبر عام 2024، وانخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 378 خبيرا إلى 364 خبيرا، وتراجع عدد الخبراء الاكتواريون من 50 خبيرًا إلى 47 خبيرًا.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة لشركات التأمين إلى 25.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل 19.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 34.3%، وذلك نتيجة زيادة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 14.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024 مقابل 10.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2023، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 11.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024 مقابل 8.95 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.