ترامب يهدد روسيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية واسعة النطاق

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عقوبات أمريكية ضد روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية واسعة النطاق، حتى يتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام مع أوكرانيا.وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي تعرضت فيه شبكة الطاقة الأوكرانية لقصف جوي، أشار ترامب إلى أن روسيا "تدك أوكرانيا في ساحة المعركة".وتابع ترامب في منشوره إنه بسبب ذلك "يبحث على نحو متعمق في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق، وعقوبات أخرى، ورسوم جمركية على روسيا."ودعا ترامب الطرفين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بشأن السلام.وتأتي انتقادات الرئيس ترامب لموسكو في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وكييف.وذلك عقب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وقد أدت المواجهة الحادة العلنية بين الزعيمين إلى قيام ترامب بتعليق المساعدات العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.