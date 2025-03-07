الاقتصاد

بعد الإغلاق.. تعرف على نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 43.29 نقطة، ما نسبته 1.35%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 3164.41 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 9.77 نقاط، أي بنسبة 0.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1118.36 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.
وخفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 22 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.5724 روبلًا.

سعر صرف الروبل الروسي

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 89 كوبيكًا، ليبلغ 96.5975 روبلًا.
بينما أبقى على سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 12.2892 روبلًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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