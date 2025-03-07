شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. تعرف على نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر صرف الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 43.29 نقطة، ما نسبته 1.35%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 3164.41 نقطة.وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 9.77 نقاط، أي بنسبة 0.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1118.36 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.وخفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 22 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.5724 روبلًا.كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 89 كوبيكًا، ليبلغ 96.5975 روبلًا.بينما أبقى على سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 12.2892 روبلًا.