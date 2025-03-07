شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4130 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التي تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 4720 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4130 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3540 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2753.25 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 33040 جنيهًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.