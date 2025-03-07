شكرا لقرائتكم خبر عن بركة رمضان.. 8 أسهم ترتفع بالبورصة بأكثر من 10% فى أول أسبوع من الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 8 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال أول أسبوع في شهر مارس الجارى بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 56.62% ليصل إلى مستوى 31.950 جنيه.

2- برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 29.6% ليصل إلى مستوى 1.099 جنيه.

3- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 18.62% ليصل إلى مستوى 115.610 جنيه.

4- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 16.10% ليصل إلى مستوى 0.923 جنيه.

5- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 11.38% ليصل إلى مستوى 0.499 جنيه.

6- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 10.76% ليصل إلى مستوى 2.780 جنيه.

7- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 10.46% ليصل إلى مستوى 45.090 جنيه.

8- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 10.12% ليصل إلى مستوى 5.330 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 30947.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8549.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11867.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 38618.21 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.89% ليغلق عند مستوى 11695.25 نقطة.

