شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع نسب الإشغال فى المناطق التكنولوجية إلى 81% والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 7-3-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع نسب الإشغال فى المناطق التكنولوجية الأربعة، الواقعة فى مدن برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، والسادات بمحافظة المنوفية لتصل إلى 81%، استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وزير الاتصالات: ارتفاع نسبة إشغال المناطق التكنولوجية لـ81%.. و8 آلاف فرصة عمل

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل دانش؛ حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024.

خلال اللقاء، استعرض هاشم منسى الرئيس التنفيذى لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسب الإشغال فى المناطق التكنولوجية الأربعة، الواقعة فى مدن برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، والسادات بمحافظة المنوفية لتصل إلى 81% مقارنة بـ 69% فى عام 2023.

كما بلغت نسبة الإشغال فى مدينة السادات وحدها 71% مقابل 38% فى عام 2023، مشيرا إلى أن المناطق التكنولوجية وفرت 8,121 فرصة عمل مباشرة، مقارنة بـ 6,600 فرصة عمل فى عام 2023 حيث بلغ اجمالي فرص العمل واعداد الطلبة المترددين في جميع المناطق التكنولوجية إلى 13046 شخص مقارنة بـ11541 شخص فى 2023.

وزير الصناعة يلتقي مع المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية لحل مشكلاتهم غدًا

أعلنت وزارة الصناعة، استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المياه والصرف بمبادرة حياة كريمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري.

استهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واختتم شريف الشربيني، الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة.