شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يدعو لاستغلال ثروات وموارد أفريقيا لتوفير الطاقة لسكان القارة والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات القمة العاشرة للطاقة بإفريقيا التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يومي 6-7 مارس 2025، والتي تُعقد هذا العام تحت شعار "مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مجال الطاقة" بحضور مكثف من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإفريقيا، إلى جانب مستثمري وقادة قطاع الطاقة، وممولي القطاع الخاص ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا من دول أمريكا الشمالية، بهدف مناقشة سبل تسريع تطوير الطاقة في القارة الإفريقية، وذلك في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وبناء الشراكات مع الحكومات وكبرى شركات القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز والطاقة.

وألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تحت عنوان "القيادة الإفريقية" بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالدول الإفريقية.



وخلال كلمته سلط المهندس كريم بدوي، الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الإفريقية لافتاً إلى الدور المهم لعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة ولشركات البترول الأمريكية في دعم مسيرة قطاع البترول في مصر على مدار السنوات الماضيةـ ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه صناعة الطاقة ولا سيما في القارة الإفريقية والتي يأتي على رأسها مشكلة فقر الطاقة حيث يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الوصول إلى الكهرباء، ويمثلون 83 بالمائة من المحرومين من الطاقة في العالم، والتي تصدرت جدول أعمال القمة الإفريقية للطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام بنهاية يناير الماضي.



وزير البترول يلقي كلمة في مؤتمر الطاقة بأفريقيا

كما تطرق إلى الفرص الكبيرة التي تذخر بها القارة سواء في موارد البترول والغاز أو الطاقات المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية.

وشدد المهندس كريم بدوي، على أهمية التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين دول القارة والدور المهم لبناء الشراكات مع الحكومات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات وموارد القارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في الحصول على مصادر طاقة مستدامة قياساً بما تتمتع به من ثروات، لافتاً إلى دور منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول APPO في تحقيق التكامل بين دول القارة في مجال الطاقة ودعم مصر لجهود المنظمة بما يسهم في تطوير أسواق الطاقة الإفريقية ويحقق مصالح شعوب القارة..



وزير البترول مع القيادات المشاركين بقمة أفريقيا للطاقة

وأشار كذلك إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة مؤخراً خلال حفل افتتاح مؤتمر ايجبس 2025 مع شركة شيفرون الأمريكية في خطوة مهمة لتنمية موارد الغاز من حقل افروديت القبرصي وربطه بتسهيلات الإسالة في مصر.

كما استعرض المهندس كريم بدوي، أولويات عمل ومحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات بالحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية عبر تبني حزمة من الإصلاحات من بينها طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج وإصدار ورقة سياسات لتحفيز الاستثمار.