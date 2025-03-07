شكرا لقرائتكم خبر عن 69.59 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط العالمية اليوم ، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، حيث تسببت حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية في زيادة المخاوف بشأن نمو الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.19 %إلى 69.59 دولار لبرميل النفط ، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو 0.08% إلى 66.44 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورغم هذا الاستقرار النسبي، فقد سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 4.9 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ 14 أكتوبر الماضي. كما انخفض خام غرب تكساس 4.8 % وهو أيضًا أكبر تراجع أسبوعي له منذ تلك الفترة.

وشهدت الأسواق بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.