شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 امام الجنيه المصري الان وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، حيث سجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



