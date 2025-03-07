الإيسيسكو والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في مقر المنظمة بالرباط أمس، مع مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، أحمد أبو بكرين.

وجرى -خلال اللقاء- بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية التواصل الثنائي لتطوير علاقات التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة لدى الجانبين، لا سيما وأن البنك الإسلامي للتنمية يموّل مشاريع تتداخل في مضمونها مع مجالات اختصاص الإيسيسكو، ما يستدعي الارتقاء بالمشاريع والبرامج التي تختص بالعلوم والتربية والثقافة.

وثمّن أبو بكرين جهود الإيسيسكو في مجالات عملها، مشيرًا إلى أن البنك بصدد إعداد اتفاقية تعاون لتوقيعها مع المنظمة، وصياغة خطة عمل ثنائية لتدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

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