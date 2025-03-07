شكرا لقرائتكم خبر عن 0.3 % انخفاضًا في المعاملات الفورية.. تراجع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجَّلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2900.48 دولارٍ للأونصة (الأوقية)، لكنه ارتفع 1.6 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2908.70 دولارات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولارًا للأونصة، واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 939.25 دولارًا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2900.48 دولارٍ للأونصة (الأوقية)، لكنه ارتفع 1.6 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2908.70 دولارات.
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