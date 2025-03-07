شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 22 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.5724 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 89 كوبيكًا، ليبلغ 96.5975 روبلًا، بينما أبقى على سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 12.2892 روبلًا.