شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 امام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فى منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



