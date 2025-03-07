شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقي مع المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية لحل مشكلاتهم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصناعة، استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسماعيلية، للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

يذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.