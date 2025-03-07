شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لاخر تحديث أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم فى بداية التعاملات كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



