لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث، حيث يشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات بالبنوك الرئيسية، وخاصة بنكي الأهلي ومصر.

محمد يوسف

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