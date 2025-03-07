شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات الإنترنت المحمول فى مصر تواصل النمو مع زيادة عدد المشتركين والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا في عدد الاشتراكات النشطة لخدمات الإنترنت المحمول فى مصر، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا بنهاية عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ووفقا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغ عدد الاشتراكات النشطة في خدمة إنترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات" نحو 84.24 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 83.83 مليون مستخدم في نوفمبر 2024، ما يعكس زيادة تدريجية في الإقبال على خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد المشتركين بشكل كبير مقارنة بـ76.68 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2023، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى مصر.

أما بالنسبة لاشتراكات خدمة الإنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية "بيانات فقط"، فقد سجلت نموا أيضا، حيث بلغ عدد المشتركين 3.19 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ3.16 مليون مستخدم في نوفمبر 2024، و2.47 مليون مستخدم في ديسمبر 2023، مما يعكس ارتفاع الطلب على استخدام الإنترنت عبر الأجهزة اللوحية وأجهزة الـMiFi.

ويعكس هذا النمو فى عدد الاشتراكات النشطة التطور المستمر في قطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، مدفوعًا بتوسع شبكات الجيل الرابع، والاستعدادات لدخول خدمات الجيل الخامس، إلى جانب زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية.