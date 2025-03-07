شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات في البنوك الرئيسية. وينشر الخليج 365 سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

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