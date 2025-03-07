شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: توطين صناعة السيارات الكهربائية بالنصر للسيارات خطوة داعمة للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرب بدء شركة النصر للسيارات في مايو المقبل لتصنيع أول سيارة كهربائية محليًا يعد خطوة مهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأضاف الفقي أن هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة .

وأشار الفقي في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن دخول شركة النصر للسيارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، ويضعها في موقع تنافسي قوي في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من الثورة التكنولوجية في صناعة السيارات، ويساهم في تقليل الاعتماد على الواردات من السيارات التقليدية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأضاف خالد الفقي أن صناعة السيارات الكهربائية تمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات التصنيع والصيانة وتوريد مكونات السيارات.

كما لفت إلى أن هذا المشروع سيخلق فرص عمل في مختلف المجالات، سواء في مجال التصنيع، أو في قطاعات الدعم مثل خدمات الشحن والصيانة، مما يساهم في تنمية الصناعات المغذية ويعزز من البنية التحتية لتكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر.

وفي ختام تصريحاته، شدد الفقي على أن هذا المشروع هو جزء من رؤية مصر لتحويل الاقتصاد نحو الاستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية ودعم الابتكار التكنولوجي.