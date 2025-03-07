كم سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى ببنكى الأهلى ومصر

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وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث، حيث يشهد سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات بالبنوك الرئيسية، وخاصة بنكي الأهلي ومصر.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية