شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى السعودية عيار 21 بـ306.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب فى السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 350.25 ريال

عيار 22 سجل 321.25 ريال

عيار 21 سجل 306.50 ريال

عيار 18 سجل 262.75 ريال

عيار 14 204.25 ريال

عيار 12 سجل 175.25 ريال

الاونصة 10896.75 ريال

الجنيه الذهب 2452.25 ريال

الأونصة بالدولار 2905.79 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.