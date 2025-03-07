شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متحف "ركن فاروق".. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد متحف ركن حلوان أو "ركن فاروق" أحد التحف المعمارية للمباني الملكية، التي شيدها الملك فاروق الأول عام 1942، لتكون استراحة شتوية له صُممت على هيئة قارب يرسو على شاطئ النيل، كما يوجد بها مرسى نهري لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة، وحديقة تضم برجولة خشبية وأكثر من 30 نوع من أشجار المانجو النادرة التي جُلبت من ألبانيا لزراعتها بالقصور الملكية.

ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه بدأت فكره تحويل الاستراحة إلى متحف عام1976، بعد ضمها إلى قطاع المتاحف، بالمجلس الأعلى للآثار، وظل المكان بين الفتح والإغلاق، حتى تم أغلاقه عام 2011، ثم أعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه عام 2016.

يضم المتحف عدد من القاعات بالإضافة إلى شرفة كبيرة وجناح للنوم، ويُعرض داخل هذه القاعات مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث، تحف، تماثيل، ولوحات، بالإضافة إلى المقتنيات الملكية المنقولة من استراحة الملك فاروق بالهرم.

أسعار تذاكر الزيارة:

‎للمصريين: 20 جنيها.

‎للطالب المصري: 10 جنيهات.

‎للأجنبى: 100 جنيه.

‎للطالب الأجنبى: 50 جنيها.

مواعيد الزيارة:

‎من 9 صباحًا حتى 4 مساءً.