شكرا لقرائتكم خبر عن ربطهم على الإنتاج فى أقرب وقت.. أهم المعلومات عن البئر الاستكشافى الفيوم 5 والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية،عن النتائج المبدئية للبئر الاستكشافي الفيوم 5 فى منطقة شمال الإسكندرية غرب البحر المتوسط فيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1-يقع فى منطقة شمال الإسكندرية غرب البحرالمتوسط فى مياه عمقها 346 مترًا .

2-باستخدام جهاز الحفر "فالاريس دى إس -12".

3- أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز، وجارى عمل تسجيلات كهربائية فى الأيام القادمة.

4- البئر يعتبر ثانى اكتشاف لشركة bp فى المنطقة الغربية بعد البئر كينج 2، والثالث فى هذه المنطقة بعد بئر أكسون.

5- وستعمل الشركة على ربطهم على الإنتاج فى أقرب وقت كربط واحد مع منطقة الكينج الواعدة وخاصة لقرب المنطقة من تسهيلات الإنتاج الغربية.

6- أشارت وزارة البترول إلى أنه من المتوقع أن توفر إنتاجية هذه الآبار حوالى مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية كل عام بعد وضعها على الإنتاج.