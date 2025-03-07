الاقتصاد

ربطهم على الإنتاج فى أقرب وقت.. أهم المعلومات عن البئر الاستكشافى الفيوم 5

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ربطهم على الإنتاج فى أقرب وقت.. أهم المعلومات عن البئر الاستكشافى الفيوم 5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الجمعة، 07 مارس 2025 03:00 ص

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية،عن النتائج المبدئية للبئر الاستكشافي الفيوم 5 فى منطقة شمال الإسكندرية غرب البحر المتوسط فيما يلى أهم المعلومات وكانت  كالتالى:

1-يقع فى منطقة شمال الإسكندرية غرب البحرالمتوسط فى مياه عمقها 346 مترًا .

2-باستخدام جهاز الحفر "فالاريس دى إس -12".

3- أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز، وجارى عمل تسجيلات كهربائية فى الأيام القادمة.

4- البئر يعتبر ثانى اكتشاف لشركة bp فى المنطقة الغربية بعد البئر كينج 2، والثالث فى هذه المنطقة بعد بئر أكسون.

5- وستعمل الشركة على ربطهم على الإنتاج فى أقرب وقت كربط واحد مع منطقة الكينج الواعدة وخاصة لقرب المنطقة من تسهيلات الإنتاج الغربية.

6- أشارت وزارة البترول إلى أنه من المتوقع أن توفر إنتاجية هذه الآبار حوالى مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية كل عام بعد وضعها على الإنتاج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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