شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 يسجل 50.63 جنيه للشراء فى البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولاراليوم الجمعة 7-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.64 جنيه للشراء ،و 50.77 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولارالامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر50.63 جنيه للشراء.50.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.63 جنيه للشراء50.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib50.62 جنيه للشراء.50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة50.51 جنيه للشراء50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.71 جنيه للشراء

50.81 جنيه للبيع