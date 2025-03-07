شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025.. الجنيه الذهب 33000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة ، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوثهذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم



- سعر عيار 24 يسجل 4714 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4125 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3536 جنيهاً.

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- عيار 14 يسجل 2750 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 33000 جنيه.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً