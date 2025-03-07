شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس وبى واى دى يتصدران مبيعات السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد "السيارات الكهربائية" التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى يناير 637 مركبة، وقد جاء من بينها 561 سيارة كهربائية خلال شهر يناير 2025.

وتقاسمت كل من العلامة الألمانية "مرسيدس" والصينية "بى واى دى" الكهربائية المقدمة لكل منهما 127 سيارة.

وطبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري والأهرام فقد سجلت العلامة الألمانية "فولكس فاجن" ترخيص وتأمين حوالي 100 سيارة كهربائية، وجاءت العلامة الألمانية "بى إم دبليو" لتسجل ترخيص وتأمين حوالي 41 سيارة، ثم العلامة السويدية "فولفو" بواقع 27 سيارة كهربائية، وأخيرا العلامة الصينية "إكسبنج" بواقع 18 سيارة كهربائية خلال نفس الفترة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد "المركبات المتنوعة" التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022 و2438 مركبة موديل 2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبة موديل 2025 ومركبتين 2026.