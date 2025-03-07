شكرا لقرائتكم خبر عن دون إجراء أى تعديل بالمحرك.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: مروة الغولالجمعة، 07 مارس 2025 01:00 ص
تستهدف خطة وزارة البترول التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى سواء للمنازل أو تموين السيارات بالغاز الطبيعي وتتضمن عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتى..
-1جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.
2- لا يتم إلغـاء وقود البنزين فى حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .
4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.
5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.
6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.
7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.
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