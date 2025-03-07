شكرا لقرائتكم خبر عن دون إجراء أى تعديل بالمحرك.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة وزارة البترول التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى سواء للمنازل أو تموين السيارات بالغاز الطبيعي وتتضمن عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتى..

-1جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقود البنزين فى حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.