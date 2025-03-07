شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن عن مسابقة داخلية لاختيار معاونين للوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإسكان، عن مسابقة داخلية لاختيار عدد من معاوني الوزير، وذلك في عدة تخصصات منها معاون للوزير لقطاع التخطيط، ومعاون هندسي للوزير، ومعاون للقطاع المالي، ومعاون للتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات تعيين معاونين الوزير واختيار عدد من الكفاءات الشابة ممن تتوافر فيهم القدرة على تطوير عمل الوزارة والارتقاء بمستوى الأداء الحكوم. وذلك عن طريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد

وأوضح الإعلان التخصصات المطلوبه وهي كالاتي :

. معاون للتخطيط العمراني والتنمية الحضرية

. معاون للتحول الرقمي والتنمية المستدامة

. معاون هندسي المتابعة تنفيذ المشروعات

. معاون مالی و اداری

وحول شروط التقديم :

. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

. أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من العاملين الدائمين بالوزارة والجهات التابعة

. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

. ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي

. أداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها

. ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلاديا عند شغله للوظيفة

. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب في التخصص المطلوب

. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجال

. الإلمام بلغة اجنبية أو أكثر والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى

. أن يكون لدية المهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية

. أن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المنوطة به

وبالنسبة للمهام والمسئوليات تتمثل في :.

. متابعة تحديث المخططات والاحيزه العمرانية

. إدارة المشاريع والبرامج الوزارية.

. متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الشركات.

. متابعة تعظيم الموارد بكافة جهات الوزارة.

. متابعة الأنشطة والمشروعات التي تقدمها الوزارة.

. الإلمام بالمشكلات والتحديات التي تواجه الوزارة بما يمكنهم من المساهمة في وضع حلول إبداعية ومبتكرة لمواجهة هذه المشاكل والتحديات.

. اية مهام أخرى يكلف بها من الوزير.



المستندات المطلوبه للتقدم للوظيفة : -

. بيان الحالة الوظيفية للمتقدم معتمد من جهة العمل.

. السيرة الثانية.

. بيان بجميع الإنجازات.

. صورة بطاقة رقم القومي