شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة شهر.. ترامب يصدر أمرًا بتأجيل فرض رسوم جمركية على سلع كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا بتأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة على كندا لمدة شهر، مماثل لما أعلنه فى وقت سابق بالنسبة للمكسيك.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس منح شركات صناعة السيارات الأمريكية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأمريكية، قال وزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك اليوم إنه من المحتمل تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه الرئيس ترامب أمس لصناعة السيارات.

