أرباح “معادن” السعودية ترتفع 82% لتصل إلى 765 مليون دولار في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر شركة تعدين ومعادن متعدّدة السلع في الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2024 بأكمله، بوصول صافي الربح 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار)، قياساً بـ1.58 مليار ريال (421 مليون دولار) في السنة المالية 2023، ليشهد زيادةً قدرها 82 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات وانخفاض نفقات الاستهلاك، مما ساهم جزئياً في تعويض الرسوم غير النقدية وغير المتكررة لانخفاض القيمة. وسجّلت ثاني أعلى إيراداتٍ لها عن كامل السنة حتى الآن بتحقيقها نحو 32.55 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، مقارنةً بـ29.27 مليار ريال (7.8 مليار دولار) في 2023. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الأسعار عبر كافة وحدات الأعمال التابعة للشركة.

ارتفاع المبيعات

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط ” كشف «معادن»، الخميس، عن بلوغ أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات 12.39 مليار ريال، قياساً بـ9.26 مليار ريال في 2023، لتشهد زيادةً قدرها 34 في المائة على أساس سنوي. تُعزى بشكل رئيسي إلى بيئة الأسعار القوية وارتفاع المبيعات وتحسّن تكاليف المواد الخام. وبلغ صافي الربح المعدّل 4.32 مليار ريال ليعكس ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات مع استثناء الرسوم غير النقدية وغير المتكررة لانخفاض القيمة ضمن وحدتي أعمال الألمنيوم والفوسفات. وتم توليد مبالغ نقدية من العمليات التشغيلية بمقدار 11.17 مليار ريال في 2024، ليصل الوضع النقدي الختامي إلى 15.30 مليار ريال.

فوسفات الأمونيوم

وأشار بيان الشركة، إلى تسجيل معدلات قياسية في إنتاج ومبيعات ثنائي فوسفات الأمونيوم خلال الربع الرابع وكامل السنة، وكذلك إنتاج ومبيعات وأسعار الذهب، إلى جانب تسجيل أفضل معدل لتواتر الحوادث ولخطورة الحوادث على الإطلاق منذ عام 2020 عند معدل 0.06 و1.66 على التوالي. وبحسب البيان، شهدت زيادة حصة معادن في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إلى 85 في المائة من خلال استكمال الاستحواذ على حصة شركة «موزاييك» البالغة 25 في المائة، بموجب اتفاقية لشراء الحصص. وتواصل عمليات الاستكشاف والتنقيب مع إجراء مسوحات لمساحة أرض تبلغ نحو 260 كيلومتراً مربعاً باستخدام أنظمة Typhoon، والحصول على تراخيص جديدة للاستكشاف والتنقيب في مساحة أرض تزيد عن ألف كيلومتر مربع. وإبرام اتفاقية شراء واكتتاب أسهم مع «ألكوا»، وسيتم بموجبها نقل حصة «ألكوا» في كل من شركة معادن للألمنيوم وشركة معادن للبوكسايت والألومينا إلى «معادن»، مقابل حصول «ألكوا» على مبلغ نقدي وأسهم جديدة.

معدلات الإنتاج

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت: «كان 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات المميزة لشركتنا، بتحقيقنا لمعدلات إنتاج قياسية وتسجيلنا لأفضل أداء مالي عبر تاريخنا، بما يشمل تحقيق ثاني أعلى معدل للإيرادات عن كامل السنة حتى الآن».

واستطرد: «قد واصلنا عملنا الدؤوب لتحقيق استراتيجيتنا التنموية الهادفة إلى مضاعفة حجم الشركة بعشرة أضعاف حجمها الحالي بحلول 2040، عبر توسعة نطاق حضورنا في مجالات الفوسفات والألمنيوم والمعادن الهامة. وقمنا بزيادة حصتنا في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إلى 85 في المائة من خلال استحواذنا على حصة شركة موزاييك».

نسخ الرابط تم نسخ الرابط