السعودية تحقق 61% اكتفاءً ذاتيًا من اللحوم الحمراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن السعودية تُسجل وفرة ملحوظة في إنتاج اللحوم الحمراء، حيث بلغ الإنتاج أكثر من 270 ألف طن خلال 2023، مما يسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ويعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 61 في المائة، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2003».

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضحت الوزارة، في بيان، خلال حملتها التي أطلقتها بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تحت عنوان «سفرتنا من أرضنا»، أن هذه النسبة تعكس النجاح في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضافت أن هذه الوفرة تأتي نتيجة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ودعم المربين المحليين، وتبني أحدث التقنيات في الإنتاج الحيواني، مما يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان الحالي.

وبيّنت أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من الركائز الأساسية في تعزيز الأسواق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تضم المملكة أكثر من 20.6 مليون رأس من الضأن، وأكثر من 7.4 مليون من الماعز، بالإضافة إلى نحو 502 ألف رأس من الأبقار.

كما تبلغ عدد رؤوس الإبل أكثر من 2.2 مليون رأس؛ ويسهم هذا التنوع الحيواني في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع؛ ويضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق المحلية.

يُذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين، وتسهم في رفع جودة المنتجات الغذائية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

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